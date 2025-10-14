Lagarde apoia Centeno como candidato à presidência da autoridade bancária europeia

Mário Centeno surge como um forte candidato à presidência da Autoridade Bancária Europeia (EBA), de acordo com o jornal Eco. O ex-governador do Banco de Portugal e ex-ministro das Finanças poderá contar com o apoio de Christine Lagarde, atual presidente do Banco Central Europeu (BCE), caso decida avançar com a sua candidatura. Embora o BCE não tenha uma influência direta no processo de seleção, o suporte de Lagarde pode ser um importante trunfo para Centeno.Apesar do histórico como ministro e presidente do Eurogrupo, Centeno não confirmou, até ao momento, o seu interesse em concorrer ao cargo. O Eco também revelou que Lagarde tentou, durante o verão, convencer Luís Montenegro a apoiar a recondução de Centeno para um segundo mandato como governador do Banco de Portugal. Contudo, o Governo decidiu substituir Centeno por Álvaro Santos Pereira.Na semana passada, foi aberto um concurso internacional para encontrar um sucessor para José Manuel Campa, que deixou a presidência da EBA em setembro. Os candidatos têm até 7 de novembro para submeter os seus currículos e cartas de candidatura, sendo que depois uma comissão selecionará dez candidatos para entrevistas. Desses, seis serão apresentados ao Conselho de Supervisores da EBA.A EBA desempenha um papel crucial na supervisão e regulamentação do setor bancário europeu, assegurando a estabilidade e a transparência do sistema financeiro, além de realizar testes de stress que avaliam a resiliência dos bancos em cenários económicos adversos..Santos Pereira critica Centeno em várias frentes