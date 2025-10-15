Menzies (antiga Groundforce) perde concurso para o handling dos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro

A operadora de handling South, que pertence à companhia aérea Iberia, ficou em primeiro lugar no concurso internacional para a assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro. A informação, confirmada ao DN por fonte oficial do Ministério das Infraestruturas e Habitação, significa que a atual operadora, a Menzies (que comprou a antiga Groundforce), está a um passo de perder, em definitivo, a concessão. Mas ainda poderá demorar um ano para que tal aconteça.A confirmação da fonte governamental junta-se às informações dadas anteriormente pelo DN por duas outras fontes conhecedoras do processo. De acordo com os assessores do ministro Miguel Pinto Luz, o "relatório preliminar" do concurso enviado às empresas que concorreram “indica que a Clece (em conjunto com a South Europe Ground Services [a empresa espanhola detida pela Iberia]) teve maior pontuação. Trata-se de um concurso público, lançado em outubro de 2024, pela ANAC, que corre nos termos da lei, e com regras claras para a atribuição das respetivas licenças. Por isso, é importante sinalizar que se segue uma fase de audiência prévia, em que os concorrentes poderão contestar o conteúdo do Relatório e a respetiva decisão preliminar”. As empresas têm agora cinco dias para apresentar a sua contestação.Mas a atual licença – sem a qual a Menzies não pode operar nos aeroportos – termina a 19 de novembro. O que faz com que a ANAC (que organizou o concurso e é o regulador do sector) tomou precauções para acautelar um eventual vazio. “A ANAC pôs à consideração do Governo a prorrogação, por um ano, da licença atualmente em vigor (que termina a 19 de novembro deste ano), para garantir que não existe nenhuma interrupção do serviço à luz dos timings atuais, sendo nossa intenção avançar com esta prorrogação”, esclarece o Governo ao DN. Ou seja, a Menzies poderá operar por um ano, não estando claro se sairá antes deste prazo no caso de tudo ficar acertado com a ganhadora do concurso, a espanhola South.Uma coisa é certa: o Governo parece desde já dar como certo que o consórcio da Clece com a South vai ter um papel crucial no futuro, uma vez que já solicitou reuniões com a empresa.“O Governo está ciente da importância da manutenção da estabilidade das condições laborais, está a analisar todas as opções disponíveis para proteger os atuais trabalhadores da Menzies, tendo já solicitado uma reunião com a Clece e agendado reuniões com o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA) e com o Sindicato dos Técnicos de Handling dos Aeroportos (STHA)”, indicou o gabinete de Miguel Pinto Luz ao DN. Os trabalhadores da Menzies (ex-Groundforce) têm vindo a contestar a gestão da empresa, tendo marcado greves este verão. Recorde-se ainda que muitos destes trabalhadores ainda têm contratos que remontam aos tempos em que a empresa de handling (na altura SPDH, depois Groundorce e agora Menzes) pertencia à TAP. .Trabalhadores da Menzies cancelam greves.O DN contactou os serviços de comunicação da espanhola South, que remeteram para mais tarde qualquer comentário.Por outro lado, o DN questionou o ministro Miguel Pinto Luz sobre se a vitória da South no concurso de handling nos aeroportos portugueses afecta positivamente ou negativamente a posição do grupo IAG na corrida à privatização da TAP. Isto porque a South é detida pela Iberia e esta pelo grupo IAG e a Comissão Europeia não vê com bons olhos a maior companhia num aeroporto (por exemplo Lisboa) controlar o handling desse aeroporto. “Neste contexto, parece-nos prematuro avaliar eventuais impactos do resultado deste concurso no processo de reprivatização da TAP (se alguns), os quais, em qualquer caso, serão avaliado nesse âmbito, pelas entidades designadas para o efeito, não cabendo ao Governo pronunciar-se sobre potenciais interessados”, afirmou a fonte do governo.O DN contactou igualmente a Menzies sobre o desfecho do concurso, mas a empresa que gere a assistência em escala nos aeroportos portugueses escusou-se a comentar.