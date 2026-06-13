Meo pede estatuto especial e abre a porta à saída de 1.200 trabalhadores

A Meo pediu ao Governo estatuto de empresa em reestruturação, o que lhe foi concedido até ao fim deste mês, o que lhe permite 1200 saídas por via de acordo até ao fim do ano, avança o Público este sábado, 13 de junho.

"No âmbito do seu programa de transformação interna, a Meo tem privilegiado soluções de saída por mútuo acordo, acompanhadas pelas estruturas representativas dos trabalhadores, assegurando que cada decisão é livre e informada", justificou a empresa ao jornal, precisando que "o total de saídas voluntárias é de 1.200 colaboradores".

De acordo com o jornal, o pedido da operadora da Altice para obtenção do estatuto de empresa em reestruturação foi feito em 2025 e atribuído no início deste ano, sendo válido até dia 30 de junho.

O estatuto de empresa em reestrutuação permite à empresa ir além das quotas legalmente previstas nas saídas por mútuo acordo com atribuição de subsídio de desemprego.