Ministra do Trabalho avisa o PS para não levantar "linhas vermelhas intransponíveis" à reforma laboral

A ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, alertou esta segunda-feira o Partido Socialista para que não coloque “linhas vermelhas intransponíveis” na revisão do Código Laboral, sob pena de o governo virar o foco da negociação para outros partidos. “Espero que o PS não levante linhas vermelhas intransponíveis. Se o fizer, depois não nos podem censurar por negociarmos com outros, porque isso poderá suceder“, indicou a ministra do Trabalho numa entrevista ao jornal Eco.Maria do Rosário Palma Ramalho vai ouvir esta quarta-feira os parceiros sociais, em reunião da Concertação Social. Depois de semanas de discussão pública, Maria do Rosário Palma Ramalho vai ouvir esta semana os parceiros sociais. Todas as medidas são negociáveis, e espera que o PS não defina linhas vermelhas. A discussão do projeto de revisão do Código Laboral avança depois para o parlamento.Questionada sobre a necessidade de proceder a esta reforma neste momento – com um nível de desemprego baixo e um mercado o trabalho estável – a ministra sublinhou que as reformas estruturais “devem ser pensadas, justamente porque são estruturais, refletidas, em contextos que não sejam de crise”. “Se temos uma crise, só pensamos em acudir a ela, não temos a reflexão necessária e o pousio que se impõe a estas reformas para construir soluções estruturais. (…)”, disse a ministra, que tem sido muito criticada pelo alcance das mais de 100 alterações que propôs para a lei do trabalho..Partido Socialista pede "fundamentação" à ministra do Trabalho para alterações à lei laboral.Síntese: Principais propostas do Governo para mudar a legislação laboral