Municípios arrecadam receita histórica de 176 milhões de euros com taxa turística em 2025

O número de autarquias que cobram esta taxa sobre as dormidas de hóspedes em estabelecimentos de alojamento turístico - como alojamentos locais, pousadas, hotéis ou apartamentos turísticos - e cujo valor é acrescido ao preço da estadia, continua a avançar a galope.

Nos últimos três anos, mais do que quadruplicaram os concelhos com taxa turística, enquanto as receitas triplicaram: em 2022, eram apenas 11 câmaras a tributar as dormidas dos turistas, que geraram um resultado de 54 milhões de euros.

Na lista de fatores que sustentam a evolução inédita das receitas, a boa performance da atividade turística nacional é a engrenagem principal das contas que tem dado alento às finanças locais.

No ano passado, foram batidos todos os recordes nos principais indicadores do setor, com o número de hóspedes a avançar 3% para os 32,5 milhões e as dormidas a crescer 2,2% para os 82,1 milhões, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os municípios têm ainda sabido jogar com os números e revisto os regulamentos municipais introduzindo mudanças nevrálgicas na legislação local que dão músculo à soma. Desde logo, através do aumento dos valores cobrados por noite - como são exemplos Lisboa e Cascais que duplicaram a taxa de dois para quatro euros, em 2024, e praticam, atualmente, os montantes mais elevados no país. Várias autarquias têm também alargado os períodos de cobrança.