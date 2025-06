360imprimir. Atração e retenção de talento aumentam um ano após adoção da semana de quatro dias

Para introduzir o barómetro do primeiro ano de implementação do projeto-piloto, Sérgio Vieira, CEO da 360imprimir, realça a satisfação por ver o "forte impacto positivo" da semana de quatro dias na vida pessoal dos colaboradores, nomeadamente ao nível do equilíbrio entre vida pessoal e profissional e nos hábitos de saúde e bem-estar. "Os resultados sugerem que o negócio está a crescer", acrescenta, referindo que as equipas têm sido capazes de adaptar a forma como trabalham.