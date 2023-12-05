Açores/crise: Região suspende processos de privatização da Azores Airlines e de dois hotéis

O Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) suspendeu os processos de privatização da companhia de aviação Azores Airlines e dos hotéis das ilhas das Flores e da Graciosa, devido à atual situação política na região, foi anunciado.."A atual situação política na Região Autónoma dos Açores, com o Orçamento Regional inviabilizado pelos partidos da oposição, e a mais do que provável futura dissolução do parlamento regional, com convocação de eleições legislativas regionais antecipadas, impõe, no entendimento ético democrático do Governo Regional dos Açores, a adequada decisão de suspensão dos concursos de alienação, para efeitos de privatização, de parte do Setor Público Empresarial Regional", lê-se numa nota da Presidência publicada na página oficial da internet..O executivo liderado por José Manuel Bolieiro indica, neste contexto, a decisão de "suspender os processos públicos de alienação da Azores Airlines e dos hotéis das Flores e Graciosa" detidos pelo arquipélago..Segundo a nota, o Governo dos Açores comunicou aos Conselhos de Administração da Sata Holding S.A e da empresa Ilhas de Valor que "suspendessem a tramitação dos concursos públicos até que a situação se encontre clarificada e seja assumida decisão definitiva pelo novo Governo Regional, resultante das futuras eleições legislativas regionais".."Esta é a forma mais responsável e mais conforme à ética democrática de decidir, no atual contexto, pela defesa do superior interesse dos Açores e dos açorianos", justifica o executivo açoriano..O Governo Regional refirma "a postura responsável que marca a atual governação".