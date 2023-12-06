Cartão de identificação dos bombeiros disponível em formato digital a partir desta quarta-feira

Os bombeiros têm a partir de agora disponível o cartão de identificação em formato digital, permitindo que seja consultado no telemóvel, disse à Lusa a secretária de Estado da Proteção Civil. O cartão digital do Bombeiro foi lançado na tarde desta quarta-feira no Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Tâmega e Sousa, em Baião.."A ideia é que todos os bombeiros registados e que assim o pretendam possam ter acesso aos dados de bombeiros em formato digital", afirmou Patrícia Gaspar, avançando que, em janeiro de 2024, será iniciado o processo de emissão do novo cartão de identificação do bombeiro (documento físico), de acordo com o modelo aprovado em 2022..Todos os bombeiros têm direito ao cartão de identificação emitido a partir do Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses e segundo modelo aprovado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil..Em janeiro de 2022 foi publicado um novo despacho que aprovou um novo modelo do cartão de identificação de bombeiro em formato físico e a possibilidade de ser disponibilizado em formato digital, com a integração dos dados no ID.GOV..Para ter acesso ao formato digital, o bombeiro tem de instalar no telemóvel a aplicação id.gov.pt e, através da Chave Móvel Digital, pode ter acesso aos dados que constam no cartão de identificação do bombeiro..A secretária de Estado referiu que o cartão de identificação do bombeiro é um instrumento de identificação "importante para que os bombeiros se possam identificar como tal, sobretudo junto das instituições onde existem benefícios, como hospitais"..São portadores deste cartão de identificação todos os bombeiros voluntários e profissionais, incluindo os sapadores..Em Portugal existem cerca de 26 mil bombeiros voluntários e profissionais registados no Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses.