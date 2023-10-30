UTAO: Descongelamento do tempo dos professores é de "enorme sensibilidade pública"

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) admitiu hoje que o descongelamento do tempo de serviço dos professores é de "enorme sensibilidade pública", obrigando a que a avaliação orçamental pedida pelo PSD seja independente e rigorosa.."O assunto reveste-se de enorme sensibilidade pública e, por isso, a eventual avaliação que se vier a fazer tem mesmo de reunir os requisitos indispensáveis para ser independente, rigorosa e credível", adianta o coordenador da UTAO, Rui Baleiras, em resposta à comissão parlamentar de Orçamento e Finanças..Em causa está o pedido dos deputados do PSD, aprovado na comissão na última semana, para que a UTAO proceda à avaliação do impacto orçamental plurianual do tempo de serviço dos professores congelado (seis anos, seis meses e 23 dias), bem como para todas as restantes carreiras da função pública..No requerimento, que foi aprovado por todas as bancadas, o PSD acusa o Governo de "falta de transparência" no caso concreto dos professores, mas indica que, de acordo com alguns elementos fornecidos pelo executivo e por sindicatos, o partido estima o impacto da recuperação do tempo de serviço "num valor que ficará entre os 250 e os 300 milhões de euros"..Na resposta enviada ao presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, o socialista Filipe Neto Brandão, o coordenador da UTAO adianta que este pedido de avaliação orçamental "tem todas as condições para ser a análise de custeio mais extensa na história" da unidade de apoio orçamental do parlamento..Entre os requisitos para a uma avaliação "independente, rigorosa e credível", a UTAO elenca a disponibilidade de parceiros em ministérios e nos sindicatos para cedência de informação.."O Governo e os sindicatos dos professores discutem o tema há mais de cinco anos e a informação jurídica e financeira no domínio público sobre congelamento e descongelamento de carreiras é contraditória e bastante incompleta para se perceber exatamente o que está em causa e como será possível estabelecer um tratamento equitativo para as demais carreiras profissionais nas administrações públicas", refere ainda a resposta..Perante isso, o coordenador da UTAO adianta que a primeira fase do estudo terá de consistir no apuramento dos factos, para depois se pensar na metodologia de cálculo dos impactos no saldo orçamental..A UTAO alerta ainda que esta matéria "é de tal forma abrangente e complexa que será impossível concluí-la a tempo das votações em comissão e no plenário sobre propostas de alteração" à proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano..No final de setembro, o presidente do PSD, Luís Montenegro, anunciou que o partido defende o pagamento integral do tempo de serviço perdido aos professores, faseado em cinco anos, devolvendo 20% em cada ano, uma proposta que os sociais-democratas vão incluir na discussão orçamental..Nessa ocasião, o líder dos sociais-democratas anunciou que o partido iria solicitar à Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) e ao Conselho de Finanças Públicas o cálculo exato do impacto orçamental da recuperação do tempo de serviço.