Governo quer reter jovens no país com IRS, mas eficácia será reduzida 

O Orçamento do Estado de 2023 procedeu a novas alterações ao IRS Jovem, que vão ser sentidas no imposto a liquidar apenas no próximo ano. Passou a prever uma isenção fiscal de 50% no primeiro ano de trabalho, 40% no segundo ano, 30% no terceiro e quarto anos, e 20% no quinto ano. Os limites ao benefício também foram aumentados para 12,5 vezes o Indexante de Apoios Sociais (480,43 euros) no primeiro ano, dez vezes no segundo ano, 7,5 vezes no terceiro e quarto anos e cinco vezes no quinto ano.

Como sublinha o fiscalista Diogo Bernardo Monteiro, é preciso saber se estas condições se vão manter ou se também vão sofrer alterações.