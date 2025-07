Jovens com duplicação de apoios à renda sofrem acerto a partir de janeiro

A ajuda extraordinária definida pelo Governo pode ser cumulativa com outros apoios do IHRU. No entanto, no caso do Porta 65 Jovem, ao submeter a candidatura, o candidato tem de declarar que não beneficia já de "qualquer subsídio ou de outra forma de apoio público à habitação". E, caso tenha outro apoio, tem de declarar que solicitará "o seu cancelamento" se ganhar a subvenção do Porta 65 Jovem.