Marcelo dissolve Assembleia da República e marca eleições para 10 de março de 2024

"Pela primeira vez em democracia, um primeiro-ministro em funções ficou a saber, no âmbito de diligências relativas à investigação [do Ministério Público] em curso, respeitando a terceiros, uns seus colaboradores, outros não, que ia ser objeto de processo autónomo a correr sob a jurisdição do Supremo Tribunal de Justiça. De imediato [António Costa] apresentou a sua exoneração, invocando razões de dignidade indispensável à continuidade do mandato em curso. Antes do mais, quero sublinhar a elevação do gesto e da respetiva comunicação aos portugueses. Quero também testemunhar o serviço à causa pública durante décadas, em particular nos longos e exigentíssimos anos de saída do déficit excessivo, saneamento da banca, pandemia, guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, na chefia do Governo de Portugal. E ainda a disponibilidade para assegurar as funções até à substituição nos termos constitucionais", disse.