Número de prestações de desemprego sobe 6,4% em setembro

O número de prestações de desemprego aumentou 6,4% em setembro em termos homólogos e 5,2% face ao mês anterior, abrangendo 176 393 beneficiários, segundo as estatísticas mensais da Segurança Social divulgadas esta sexta-feira..Na variação homóloga registou-se, assim, um acréscimo de 10 595 pessoas a receber uma prestação de desemprego em setembro e, na mensal, um acréscimo de 8 709 beneficiários..Esta é a terceira subida mensal consecutiva, segundo os dados..O valor médio das prestações de desemprego em setembro foi de 592,33 euros, segundo a síntese elaborada pelo Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social..Tendo em conta apenas o subsídio de desemprego, o número de beneficiários totalizou 139 189 em setembro, uma subida homóloga de 7,8% e um crescimento de 6,4% face ao mês anterior..Já o subsídio social de desemprego inicial foi processado a 6 430 beneficiários em setembro, correspondendo a um acréscimo de 20,5% prestações face ao mesmo mês do ano passado e a um aumento de 2,1% em comparação com agosto..O subsídio social de desemprego subsequente abrangeu 22 958 beneficiários, uma diminuição de 10,5% face ao mês homólogo e de 0,2% em termos mensais..De acordo com o documento, as prestações de desemprego são maioritariamente requeridas por mulheres (60%), correspondendo a 105 790 beneficiárias, enquanto os homens representam 40% do total (70 603 beneficiários)..Os dados mensais do desemprego habitualmente publicados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), relativos ao mês de setembro, ainda não estão disponíveis.