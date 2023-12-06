Passageiros nos comboios aumentam 19% no terceiro trimestre para 53 milhões

O transporte de passageiros manteve a tendência de crescimento no terceiro trimestre, com uma subida de 19,1% nos utilizadores de comboios, em termos homólogos, para 53,2 milhões de passageiros transportados, informou o INE..Segundo as estatísticas da atividade dos transportes, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no terceiro trimestre, "viajaram por comboio 53,2 milhões de passageiros (+19,1%; +12,8% no 2.ºT 2023)", correspondendo a uma subida de 15,3% face ao trimestre de 2019, antes da pandemia de covid-19..Já o metropolitano transportou 63,7 milhões de passageiros, naquele período, uma subida homóloga de 16,2% (tinha subido 18% no segundo trimestre) e uma descida de 1,8% face ao mesmo trimestre de 2019..No caso dos aeroportos, foram movimentados 20,9 milhões de passageiros entre julho e setembro, correspondendo a um crescimento de 13,1% face ao mesmo período de 2022 (+14,9% no segundo trimestre; +11,3% face ao terceiro trimestre de 2019)..No período em análise, o transporte de passageiros por via fluvial aumentou 19,9% relativamente ao terceiro trimestre do ano passado, (+18,7% no 2.ºT 2023), atingindo 7,4 milhões de passageiros e aumentando 4,1% face ao mesmo trimestre de 2019..Relativamente ao transporte de mercadorias, registou-se um aumento por via ferroviária (+2,3%) e decréscimos por via marítima (-5,6%), via aérea (-6,1%) e rodoviária (-10,9%)..Face ao mesmo trimestre de 2019, os transportes de mercadorias por via aérea, marítima e ferroviária aumentaram (+1,4%, +2% e +0,8%, pela mesma ordem), tendo o transporte por rodovia diminuído (-16,6%).