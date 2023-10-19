Portugueses deverão gastar entre 120 a 130 milhões de euros na Black Friday

Apesar do contexto de inflação e elevadas taxas de juro, o que afeta os orçamentos das família, os portugueses estão disponíveis para abrir os cordões à bolsa durante a Black Friday, o período em novembro, que se caracteriza por diversas campanhas promocionais do lado das lojas, que antecede a época das compras de Natal..As compras dos portugueses deverão gerar uma receita global entre 120 a 130 milhões de euros na Black Friday deste ano, estima um estudo da startup Blackfriday.pt com a GFK. O valor apurado incide apenas sobre as compras feitas online, o que significa que o o volume de negócios dos retalhistas poderá ser ainda mais elevado neste período..De acordo com o estudo, 72% dos portugueses planeia gastar, em média, 290 euros, mais 11% do que na Black Friday de 2022. Para 30% dos consumidores o valor global das compras não deverá superar os 100 euros, menos do que o valor médio apurado, enquanto 24% admite fixar em 300 euros o teto máximo de gastos. Já 11% não sabe quanto poderá gastar..O estudo conclui também que 63% dos portugueses estão ansiosos pela Black Friday, para aproveitar os descontos, e um terço dos consumidores fez saber que vai começar a procurar as melhores ofertas um mês antes daquele período (ou seja, já estão a pesquisar potenciais descontos em compras)..Quanto às preferências dos portugueses, 42% deverá aproveitar a Black Friday para comprar peças de vestuário e calçado e 29% procurará eletrodomésticos. Já 27% disse optar por comprar livros durante a Black Friday. Além disso, 15% vai dar prioridade a produtos alimentares..Outro dado apurado é que 52% das compras online durante a Black Friday serã feita por mulheres. Além disso, 35% do consumo na Black Friday vai concentrar-se na região norte do país..Ainda que o valor global apurado neste estudo vise o comércio eletrónico, 16% dos consumidores fez saber que pretende fazer compras presencialmente nas lojas, enquanto 54% disse fazer compras tanto nas lojas físicas como nas lojas online..O estudo em causa foi feito entre 20 de setembro e 4 de outubro e envolveu a resposta a inquéritos por 502 pessoas, entre os 18 e os 24 anos de idade.