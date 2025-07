Bancos há três meses à espera de regras para venda de certificados de aforro

E a tendência manteve-se nos meses seguintes, quebrando 42% em julho, para 389,5 milhões, e em agosto 34%, para 258,2 milhões de euros. Não obstante a desaceleração, causada pela perda de interesse das famílias, no final do oitavo mês, o stock deste produto de poupança totalizava 33,8 mil milhões de euros, o valor mais elevado de sempre, que compara com 13,9 mil milhões de agosto do ano passado.