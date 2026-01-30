Oficial: Trump escolhe Kevin Warsh como novo presidente da Fed

Kevin Warsh é o escolhido por Donald Trump para suceder a Jerome Powell como presidente da Reserva Federal dos EUA (Fed).

O nome foi oficializado pelo presidente norte-americano pelas 11h50 da manhã desta sexta-feira, 30, através da rede social Truth Social. A escolha de Warsh era dada como o cenário mais provável desde o início da tarde de quinta-feira. Recorde-se que o mandato de Jerome Powell termina a 15 de maio.

"Conheço o Kevin há muito tempo e não tenho dúvidas de que ele vai ser um dos MELHORES presidentes da Fed, talvez o melhor", pode ler-se na publicação de Trump na rede social detida pelo próprio.

Trump salienta ainda os cargos que Warsh desempenhou no passado, assim como os trabalhos de estudo e análise, desde logo o relatório independente que dirigiu ao Bank of England (BoE) com propostas de reformas em matéria de política monetária. O futuro presidente da Fed integrou o quadro de governadores daquele organismo entre 2006 e 2011, recorda Trump.