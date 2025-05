Paddy Cosgrave demite-se de CEO da Web Summit

O fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, demitiu-se da presidência executiva da cimeira tecnológica, com "efeitos imediatos". A saída do cargo surge depois de empresas como a Meta, Google e Amazon terem anunciado que não iriam à Web Summit, que se realiza no próximo mês em Lisboa, na sequência das declarações críticas de Cosgrave sobre a atuação de Israel no conflito com o Hamas.