Pagamentos digitais crescem em Portugal com cartões físicos em apps a ganhar terreno

Um estudo anual da Nickel, instituição de pagamento do grupo BNP Paribas, em parceria com a DATA E, mostra um avanço dos pagamentos digitais em Portugal, com mudanças subtis nos hábitos dos consumidores.

O cartão de débito ou crédito continua a ser o meio preferido por 70% dos inquiridos, mas este peso caiu três pontos percentuais face ao ano anterior.

Em contrapartida, aumentaram os pagamentos com cartão físico através de apps móveis, que passam a representar cerca de 44% — um crescimento de cerca de sete pontos percentuais face a 2025. Os pagamentos mobile com cartão virtual situam‑se nos 24% e o numerário mantém uma quota relevante, usado por 21% dos entrevistados.

Nas compras online, o cartão de débito ligado à conta principal é o método dominante (47%), embora 39% recorra a serviços de pagamento digital e 27% use cartões virtuais, para operações pontuais ou recorrentes. As idades médias dos utilizadores são semelhantes: 43 anos para quem prefere cartão físico e 40 anos para os utilizadores de pagamentos mobile, apontando para comportamentos relativamente homogéneos entre faixas etárias.

João Guerra, CEO da Nickel Portugal, salienta que o estudo "confirma uma ligeira mudança nos hábitos de pagamento em Portugal, com uma tendência de migração para soluções digitais e mobile, mas não em exclusivo, mantendo‑se a utilização do numerário ainda com um peso relevante".

A Nickel diz que a investigação foi realizada no mês de março e contou com a participação de pouco mais de mil inquiridos residentes em Portugal continental e nas regiões autónomas, com idades entre 18 e 64 anos.