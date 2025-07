PCS. O think tank que tem um plano para o crescimento sustentável do país

Quer isto dizer que este think tank quer ir além "do debate político partidário e dos ciclos políticos". "Penso que faltam consensos e vontade de reformar e repensar. Resistimos as mudanças do presente, presos num passado e sem olhar o futuro. Sem isto, por muito boas que sejam as medidas, tais como a aposta nas renováveis, na produção descentralizada de energia, a aprovação da lei de base do clima, perdem-se porque não são acompanhadas por um compromisso estrutural de reformar a nossa economia", prossegue a nova presidente da PCS.