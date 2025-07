Porto de Sines suspende tarifa cobrada às empresas de transporte ferroviário

Ainda de acordo com a APS, a existência de "sinais" que apontam para a possibilidade de "vir a ser possível encontrar uma solução diferente e equilibrada para o problema" dos "gastos operacionais decorrentes do investimento efetuado na ampliação, requalificação e modernização do complexo ferroviário do Porto de Sines", foi outro dos motivos que levaram à suspensão do tarifário.