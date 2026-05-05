Preços da habitação sobem 10,8% em abril e atingem novo máximo histórico

Os preços das casas à venda em Portugal subiram 10,8% em abril face ao mesmo mês de 2025, revela o índice de preços do idealista.

O preço mediano situou‑se em 3.121 euros por metro quadrado, um novo máximo histórico registado pelo sexto mês consecutivo. Em termos trimestrais, a variação foi de +2,4%, realça o portal imobiliário.

No quarto mês do ano, 15 das 16 capitais de distrito e regiões autónomas analisadas registaram subidas anuais, com a excepção de Vila Real que recuou 0,2%.

As maiores valorizações ocorreram em Santarém (+25,4%), Viseu (+24,3%) e Beja (+23%). Lisboa continua a ser a cidade mais cara, com 6.109 euros/m2, seguida pelo Porto (4.044 euros/m2) e Funchal (3.939 euros/m2). Guarda é a mais acessível entre as capitais, com 997 euros/m2.

Os preços cresceram em todos os 25 distritos e ilhas analisados. Porto Santo liderou as subidas anuais (+33,7%), seguido por São Jorge (+29,5%) e Terceira (+26,5%). Lisboa é também o distrito mais caro (4.695 euros/m2), enquanto a Guarda figura no final do ranking com 838 euros/m2.

Olhando para a evolução a nível regional, houve subidas em todo o Portugal continental e ilhas. O Alentejo destacou‑se com +21,3%, seguido dos Açores (+19,3%) e do Centro (+12%). A Área Metropolitana de Lisboa mantém‑se como a região mais cara (4.379 euros/m2) e o Centro é a mais barata (1.774 euros/m2).