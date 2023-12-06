PRR. Concluídos três acordos de investimento no valor de 15,4 milhões de euros

O Banco Português de Fomento (BPF) anunciou esta quarta-feira a conclusão de três acordos de investimento nas empresas Valérius, LBM Carpintarias e Bettery, no valor de 15,4 milhões de euros, ao abrigo do Fundo de Capitalização e Resiliência..Estão "concluídos mais três acordos de investimento, no âmbito da Janela A do Programa de Recapitalização Estratégica, num montante total de 15,4 milhões de euros, para investimento nas empresas Valérius -- Têxteis, LBM Carpintarias e Bettery", anunciou, em comunicado, o BPF..O fundo em causa está inserido no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)..Do investimento total, 10,78 milhões de euros correspondem a financiamento do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) e 4,62 milhões de euros correspondem a investimento privado..Por projeto, a operação de investimento no Valérius 360º soma 9,9 milhões de euros, sendo que 6,93 milhões de euros são investidos pelo FdCR e o restante pela empresa Rúbrikexpansiva, que está situada em Barcelos..Seguindo a mesma nota, "a estratégia de investimento prevê a subscrição de obrigações convertíveis em ações preferenciais com direito a voto, com uma maturidade de oito anos"..A Valérius dedica-se à produção e venda de vestuário e o seu projeto foca-se na economia circular, utilizando resíduos têxteis para a produção de novos produtos..Por sua vez, o valor da operação na LBM Carpintarias é de 3,5 milhões de euros, 2,45 milhões de euros dos quais investidos pelo FdCR e o restante pela Flexdeal..A estratégia prevê a entrada no capital da empresa e a subscrição de obrigações "não obrigatoriamente convertíveis em capital, com uma maturidade de sete anos"..Com este investimento, a empresa pretende consolidar a sua presença no mercado nacional e expandir a sua atividade, através de feiras internacionais..Já a operação de investimento na Bettery contabiliza dois milhões de euros, em parceria com a Flagrantopportunity, que pertence à Flexdeal..O FdCR vai financiar 1,4 milhões de euros e a restante parte fica a cargo do coinvestidor.."A estratégia de investimento inclui a participação no capital da empresa e a subscrição de obrigações não obrigatoriamente convertíveis em capital, com uma maturidade de oito anos", detalhou..Com este investimento, a Bettery, 'startup' (empresa com rápido potencial de crescimento económico) portuguesa de biotecnologia, quer desenvolver "produtos nutricionais avançados"..O BPF aprovou, ao abrigo do Programa de Recapitalização Estratégica, 16 operações de investimento, no valor de 99,3 milhões de euros, o que corresponde a cerca de metade da dotação deste programa (200 milhões de euros)..As operações de investimento contratualizadas ascendem a mais de 78,7 milhões de euros, distribuídos por 12 empresas.."Os investimentos que realizamos são um claro indicativo do nosso compromisso em impulsionar o crescimento sustentável e a competitividade das empresas portuguesas [...]. O nosso objetivo é assegurar que um número maior de empresas viáveis tenha condições necessárias para crescer e competir num cenário económico global cada vez mais desafiador", assinalou, na mesma nota, a presidente executiva do BPF, Ana Carvalho..O BPF dedica-se a apoiar o desenvolvimento económico e social do país.