Renováveis geraram 74% da eletricidade em novembro e pouparam quase sete mil milhões desde janeiro

O Boletim Eletricidade Renovável de novembro de 2025, da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), indica que entre 1 e 30 de novembro 74,3% da eletricidade produzida em Portugal Continental teve origem em fontes renováveis. Esse rácio traduz‑se em 3 081 GWh de um total de 4 147 GWh, representando um aumento de 8,3% face a outubro.A energia eólica foi a principal fonte renovável em novembro, com 34% da produção, seguida da hídrica (26,1%), solar (8,4%) e bioenergia (5,7%). No conjunto de janeiro a novembro de 2025, Portugal mantém‑se entre os líderes europeus, com 75,1% da geração elétrica proveniente de renováveis, apenas atrás da Noruega, Dinamarca e Áustria.No mercado, o preço médio horário do MIBEL em Portugal entre 1 de janeiro e 30 de novembro situou‑se em 65 euros/MWh. Durante esse período houve 1 339 horas — não consecutivas — em que a produção renovável cobriu a totalidade do consumo de Portugal Continental. Olhando apenas para o mês de novembro, registaram‑se 72 horas nessas condições, com preço médio de 39,7 euros/MWh.A APREN estima uma poupança acumulada de 6 950 milhões de euros na formação do preço de mercado entre janeiro e novembro, graças ao contributo das renováveis. Só em novembro, a produção renovável evitou custos de cerca de 61 milhões de euros em gás natural importado, 68 milhões em eletricidade importada e 61 milhões em licenças de emissão de CO₂.Pedro Amaral Jorge, CEO da APREN, sublinha que "os dados de novembro reforçam a consistência da trajetória de Portugal rumo à independência energética. O crescimento de 8,1% na produção nacional, apoiado num aumento da hídrica e do solar, demonstra a resiliência do nosso mix renovável", acrescenta.A expansão da capacidade instalada tem sido significativa: entre 2015 e outubro de 2025 foram adicionados 9 323 MW, um aumento de 75,9%. No período mais recente (dezembro de 2024 a outubro de 2025) a capacidade cresceu 828 MW, impulsionada sobretudo pela solar fotovoltaica — +379 MW centralizada e +447 MW descentralizada —, pelo que, no final de outubro, as renováveis já representavam 78,8% da capacidade total instalada..Renováveis asseguram mais de 70% da eletricidade produzida em julho