Salário médio anual dos portugueses 38% abaixo da média da UE

O salário médio anual dos portugueses cresceu 1.600 euros entre 2023 e 2024, para 24.800 euros, mas continua 38% abaixo da média da União Europeia, segundo um relatório promovido pela Associação Business Roundtable Portugal.

“Apesar do incremento de 1.600 euros entre 2023 e 2024, o salário médio dos portugueses continuava 38% abaixo da média salarial da União Europeia, que se cifrou em 39.800 euros”, indicou, em comunicado, a associação.

Verifica-se, em termos absolutos, uma diferença de 15.000 euros.

Assim, um trabalhador médio da União Europeia ganha cerca de 60% mais do que um em Portugal.

O salário médio anual em Portugal avançou 7% em 2024, em comparação com o ano anterior, para 24.800 euros.

O relatório hoje divulgado concluiu ainda que o salário médio nacional, naquele ano, ficou cerca de 6% abaixo do que foi praticado pelos países concorrentes – Espanha, Eslovénia, Estónia, Grécia, Hungria, Itália, Polónia e Chéquia -, cuja remuneração média se fixou em 26.300 euros, mais 1.500 euros do que em Portugal.

De acordo com a mesma análise, a diferença salarial entre Portugal e a União Europeia pode ser explicada por fatores como a estrutura social do emprego, ou seja, nos últimos anos, o emprego tem crescido em setores com remunerações médias mais baixas.

Em Portugal, o setor das tecnologias de informação e comunicação (TIC) é o que melhores salários paga (acima dos 40.000 euros) e teve um aumento de 42% no número de trabalhadores entre 2020 e 2024.

Destacam-se ainda os setores da energia e ambiente e dos transportes (ambos com salários médios anuais de 33.000 euros) e a indústria (25.800 euros).

A Associação Business Roundtable Portugal é composta por 42 líderes de empresas e grupos que, em conjunto, acumulam receitas globais de 124.000 milhões de euros, sendo 59.000 milhões de euros a nível nacional.

No total empregam 424.000 pessoas, 218.000 só em Portugal.