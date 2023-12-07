Segurança Social paga pensões no feriado

A Segurança Social vai pagar as reformas no feriado. A garantia foi dada ao jornal Correio da Manhã pelo Instituto da Segurança Social. Apesar de sexta-feira ser feriado o pagamento poderia ser adiantado ou atrasado, devido à paragem dos serviços bancários, mas as transferências vão mesmo acontecer nesse dia..Sendo o 8 de cada mês, em muitos casos, o ultimo dia de pagamento de rendas das casas, a possibilidade de não receberem as suas pensões deixou em alerta vários pensionistas que deram conta das suas preocupações aquele órgão de comunicação social.