DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dinheiro Vivo

Segurança Social paga pensões no feriado

Garantia foi dada pelo Instituto da Segurança Social.
Publicado a

A Segurança Social vai pagar as reformas no feriado. A garantia foi dada ao jornal Correio da Manhã pelo Instituto da Segurança Social. Apesar de sexta-feira ser feriado o pagamento poderia ser adiantado ou atrasado, devido à paragem dos serviços bancários, mas as transferências vão mesmo acontecer nesse dia.

Sendo o 8 de cada mês, em muitos casos, o ultimo dia de pagamento de rendas das casas, a possibilidade de não receberem as suas pensões deixou em alerta vários pensionistas que deram conta das suas preocupações aquele órgão de comunicação social.

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt