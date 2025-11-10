Subida nas vendas de gasolina anula quebra no gasóleo até setembro

O consumo de combustíveis líquidos manteve-se até setembro face ao período homólogo de 2024, subindo 0,2% para 4.364 mil toneladas, com a venda de gasolina a superar a descida do gasóleo rodoviário, segundo dados do setor.Nos primeiros nove meses deste ano, as vendas acumuladas de combustíveis líquidos representaram 4.364 mil toneladas, contra 4.357 mil toneladas no mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados, esta segunda-feira, 10, pela Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes (Epcol).Por produto, a gasolina viu uma subida de 7,3% nas vendas, para 1.016 mil toneladas, anulando a quebra de 62 mil toneladas (1,Subida na gasolina anula quebra no gasóleo e venda de combustíveis mantém-se até setembro8%) no gasóleo rodoviário, que totalizou 3.348 mil toneladas.Já nos gases liquefeitos, houve uma descida acumulada nos primeiros três trimestres de 4,7%, para 326 mil toneladas.O autogás foi o único dos produtos aqui inseridos que subiu, na ordem dos 13,3% para 46 mil toneladas, enquanto butano (-11,9% para 85 mil toneladas) e propano (-5,0% para 195 mil toneladas) registaram descidas.Apenas no terceiro trimestre deste ano, houve uma descida homóloga de 0,7%, para 1.530 mil toneladas, apesar da subida de 3,4% em cadeia.Entre julho e setembro deste ano, foram vendidos 1.151 mil toneladas de gasóleo rodoviário e 380 mil toneladas de gasolina, representando, respetivamente, variações homólogas de -3,0% e 7,1% e em cadeia de 1,1% e 10,8%.Nos gases liquefeitos, houve descidas tanto em cadeia (-11,8%), como em termos homólogos (-3,5%), para 96 mil toneladas.O autogás cresceu 14,1% em termos homólogos e 9,0% face ao segundo trimestre para 17 mil toneladas, enquanto butano e propano desceram 10,0% e 5,0% face ao mesmo período do não passado, para 24 mil toneladas e 55 mil toneladas. Em cadeia, as descidas das vendas destes produtos foram de 14,8% no caso do butano e 15,8% no caso do propano.Em outubro, a Epcol divulgou as estatísticas referentes aos preços médios de venda ao público (PMVP) em Portugal para o terceiro trimestre.Em termos homólogos, entre julho e setembro, os PMVP da gasolina 95 e do gasóleo rodoviário subiram 0,1% e 1,4% para 1,696 euros por litro e 1,571 euros por litro, enquanto o do autogás recuou 3,7% para 0,822 euros por litro.Os dados da Epcol referem ainda que, no mesmo período, houve descidas homólogas no preço médio antes de impostos de 4,6% no caso da gasolina 95 (0,744 euros por litro), de 3,0% no caso do gasóleo rodoviário (0,773 euros por litro) e de 6,4% do caso do autogás (0,438 euros por litro). .Governo admite medidas para combustíveis se existirem subidas significativas e duradouras