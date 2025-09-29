Transição energética permite atrair empresas para "criar riqueza e empregos", salienta ministra

A transição energética constitui uma "oportunidade para captar empresas" e impulsionar a indústria do setor, de acordo com a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.O cenário atrai empresas para Portugal e estas poderão "criar riqueza e empregos", de acordo com a garantia deixada na Conferência "25 anos de energia para o futuro", que celebra o aniversário da Agência para Energia (Adene) e está a decorrer na Nova SBE, em Carcavelos.A ministra sublinha que o Governo não esquece "a necessidade de garantir uma transição justa para todos, sem deixar ninguém para trás", em linha com a meta estabelecida pela Comissão Europeia, com o propósito de atingir a neutralidade carbónica. Tendo isto em perspetiva, "Portugal precisa de continuar a investir nas energias renováveis". Ao mesmo tempo, esclarece que há uma aposta "na expansão de tecnologias", no sentido de impulsionar a eficiência energética de todo o tipo de equipamentos..ADENE junta antigos governantes para discutir futuro da Energia.Adene assina pactos setoriais e monitoriza plano de poupança