Transição energética permite atrair empresas para "criar riqueza e empregos", salienta ministra

As métricas estabelecidas para transição energética geram uma "oportunidade para captar empresas". A energia limpa deve chegar a "todos, sem deixar ninguém para trás", reitera Maria da Graça Carvalho.
Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e EnergiaPedro Correia/Global Imagens
A transição energética constitui uma "oportunidade para captar empresas" e impulsionar a indústria do setor, de acordo com a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

O cenário atrai empresas para Portugal e estas poderão "criar riqueza e empregos", de acordo com a garantia deixada na Conferência "25 anos de energia para o futuro", que celebra o aniversário da Agência para Energia (Adene) e está a decorrer na Nova SBE, em Carcavelos.

A ministra sublinha que o Governo não esquece "a necessidade de garantir uma transição justa para todos, sem deixar ninguém para trás", em linha com a meta estabelecida pela Comissão Europeia, com o propósito de atingir a neutralidade carbónica. Tendo isto em perspetiva, "Portugal precisa de continuar a investir nas energias renováveis".

Ao mesmo tempo, esclarece que há uma aposta "na expansão de tecnologias", no sentido de impulsionar a eficiência energética de todo o tipo de equipamentos.

