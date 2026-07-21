Venda de casas ganha novo ritmo com aumento de 7% no segundo trimestre

Foram vendidas 39.210 casas no segundo trimestre deste ano, um aumento de 7% face aos três meses anteriores, altura em que se transacionaram 36.650 fogos, revela a Confidencial Imobiliário.

É uma inversão do mercado que, no primeiro trimestre, registou uma quebra em cadeia (último trimestre de 2025) de 12,1%. Refira-se, no entanto, que é habitual verificar-se um decréscimo de operações no início de cada ano.

Para Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, esta inversão tem duas razões: "as taxas Euribor estancaram a trajetória de subida e o conflito no Golfo Pérsico passou por uma fase de acalmia". Neste contexto, o mercado reforçou os índices de confiança.

Entre abril e junho, o aumento da procura por habitação foi transversal a todas as regiões do país, diz a consultora especializada em estatísticas do mercado imobiliário.

As vendas aumentaram 7% na Área Metropolitana de Lisboa face ao primeiro trimestre do ano, tendo sido concluídas 11.790 transações no segundo trimestre do ano. Na Área Metropolitana do Porto, registaram-se 6500 operações de venda no segundo trimestre, mais 7,9%. No Algarve, a recuperação foi de 6,3% para 2875 fogos vendidos.

Os preços das casas acompanharam o aumento da procura. Segundo o Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário, registou-se uma variação trimestral de 3,5% no segundo trimestre, mais 0,3 pontos percentuais que nos três meses anteriores.

O Sistema de Informação Residencial revela ainda que o preço médio de venda de uma habitação atingiu 325.342 euros. Cinco meses é o tempo médio de venda de uma casa.