Economia

Venezuela pede acesso a 4,26 mil milhões de euros bloqueados no FMI

O pedido surgiu em conversa telefónica com a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, e em causa estão reservas internacionais que complementam as reservas oficiais da Venezuela na instituição.
Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI).
Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI).Foto: EPA/SHAWN THEW
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A presidente interina da Venezuela Delcy Rodríguez, solicitou formalmente ao Fundo Monetário Internacional (FMI) acesso a cinco mil milhões de dólares (4,26 mil milhões de euros) que se encontram bloqueados.

O pedido foi feito durante uma conversa telefónica com a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, e em causa estão reservas internacionais que complementam as reservas oficiais da Venezuela na instituição.

“Falei-lhe da necessidade de a Venezuela aceder aos seus Direitos Especiais de Saque. São cinco mil milhões de dólares que temos no FMI”, disse Delcy Rodríguez, esta terça-feira.

Num evento na cidade venezuelana de Coro, a presidente interina da Venezuela disse ainda ter explicado à direção do FMI que o país sabe como gerir de forma responsável os recursos bloqueados.

“Precisamos desses fundos para recuperar infraestruturas essenciais, como a eletricidade e a água, garantir a estabilidade macroeconómica e melhorar os rendimentos dos trabalhadores”, disse, precisando que além do FMI, a Venezuela tem recursos em vários países, incluindo ouro no Reino Unido.

Rodríguez explicou ainda que, já em março de 2020, a Venezuela tinha enviado uma carta ao FMI, pedindo acesso a recursos que tinham sido atribuídos ao país e destinados a combater a pandemia da covid-19.

Em 16 de abril passado, Kristalina Georgieva anunciou o restabelecimento das relações entre o FMI e a Venezuela, que estavam suspensas desde março de 2019.

A decisão foi tomada em consonância com "as opiniões dos membros do Fundo Monetário Internacional, que representam a maioria do poder de voto total do FMI", de acordo com o comunicado oficial divulgado pela instituição.

O FMI recordou ainda que a Venezuela é membro da instituição desde 1946, mas que as relações com o país foram suspensas em 2019, quando o organismo decidiu interromper os contactos "devido a questões de reconhecimento do governo".

Após o anúncio do FMI a presidente interina da Venezuela celebrou o restabelecimento das relações com a instituição.

"É um passo muito importante para a economia venezuelana, mas também pelo que a Venezuela significa para a nossa região. Foi uma grande conquista da diplomacia venezuelana e quero ainda agradecer a todos os países, a todos os governos que se juntaram a este impulso do regresso da Venezuela ao Fundo Monetário Internacional", afirmou Rodríguez, num evento transmitido pela televisão estatal venezuelana.

Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI).
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