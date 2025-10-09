Volume de negócios na Indústria desacelera em julho com tombo da energia

O Índice de Volume de Negócios na Indústria subiu em termos nominais no mês de agosto, apesar de uma queda acentuada no que diz respeito ao setor energético. Ao mesmo tempo, o mercado nacional continua a crescer mas as exportações diminuíram.De acordo com os dados divulgados pelo INE nesta quinta-feira, 9 de outubro, o índice total subiu 0,7% em agosto (desaceleração face aos 2,0% de julho). Os registos indicam um crescimento de 2,1% nas vendas para o mercado interno, o que corresponde a uma desaceleração de 0,5 pontos percentuais (p.p.) face a julho. Por outro lado, as vendas para o mercado externo caíram 1,5%, após a subida de 0,8% no mês anterior.Separando os agrupamentos industriais, agosto trouxe um acréscimo de 8,0% no volume de negócios com Bens de Investimento, ao passo que se observou uma subida de 3,4% nos Bens de Consumo. Por outro lado, a Energia foi protagonista de uma queda de 7,6%, ao passo que os Bens Intermédios recuaram 0,2%.Simultaneamente, o emprego recuou 0,6% e os salários aumentaram 4,3%.