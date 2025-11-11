DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Acionista canadiano da EDP vende mais de 5% da energética em operação de 815 milhões de euros

CEO da EDP e da EDP Renováveis, Miguel Stilwell de Andrade. Foto: André Luís Alves/Global Imagens
Publicado a

O Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), considerado um dos maiores fundos de pensões a nível global, anunciou esta terça-feira, 11, a conclusão da venda de 218.488.895 ações da EDP, o que representa cerca de 5,2% do capital da empresa portuguesa.

A notícia levou a uma queda de 3,5% nas ações da energética logo no início da sessão.

A colocação gerou uma receita bruta de aproximadamente 814,7 milhões de euros, com um preço de 3,729 euros por ação, conforme detalhado num comunicado da EDP enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A liquidação desta operação está prevista para o dia 13 de novembro.

De acordo com informações da Bloomberg, a venda foi organizada pelo Goldman Sachs e deu-se numa colocação overnight, com o preço final fixado no limite inferior da faixa proposta, representando um desconto de 6% em relação à cotação do dia anterior.

No final de 2024, o CPPIB era o quarto maior acionista da EDP, detendo uma participação de 5,44%, atrás da China Three Gorges (21,40%), Oppidum Capital (6,82%) e BlackRock (5,44%).

De salientar que as ações da EDP, liderada por Miguel Stilwell d’Andrade, sofreram quedas significativas nas últimas sessões, com perdas de 6,45% e 5,19% na quinta e sexta-feira, respetivamente, após a apresentação de novas metas de lucros que não corresponderam às expectativas dos analistas.

Atualmente, os títulos da EDP estão a ser negociados a cerca de 3,83 euros por ação, acumulando uma desvalorização de 12,2% desde a véspera do anúncio do novo plano estratégico.

