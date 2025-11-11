Acionista canadiano da EDP vende mais de 5% da energética em operação de 815 milhões de euros

O Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), considerado um dos maiores fundos de pensões a nível global, anunciou esta terça-feira, 11, a conclusão da venda de 218.488.895 ações da EDP, o que representa cerca de 5,2% do capital da empresa portuguesa. A notícia levou a uma queda de 3,5% nas ações da energética logo no início da sessão.A colocação gerou uma receita bruta de aproximadamente 814,7 milhões de euros, com um preço de 3,729 euros por ação, conforme detalhado num comunicado da EDP enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A liquidação desta operação está prevista para o dia 13 de novembro. De acordo com informações da Bloomberg, a venda foi organizada pelo Goldman Sachs e deu-se numa colocação overnight, com o preço final fixado no limite inferior da faixa proposta, representando um desconto de 6% em relação à cotação do dia anterior.No final de 2024, o CPPIB era o quarto maior acionista da EDP, detendo uma participação de 5,44%, atrás da China Three Gorges (21,40%), Oppidum Capital (6,82%) e BlackRock (5,44%). De salientar que as ações da EDP, liderada por Miguel Stilwell d’Andrade, sofreram quedas significativas nas últimas sessões, com perdas de 6,45% e 5,19% na quinta e sexta-feira, respetivamente, após a apresentação de novas metas de lucros que não corresponderam às expectativas dos analistas.Atualmente, os títulos da EDP estão a ser negociados a cerca de 3,83 euros por ação, acumulando uma desvalorização de 12,2% desde a véspera do anúncio do novo plano estratégico..Fundo de pensões do Canadá vai vender participação de 5,4% na EDP