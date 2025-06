Askblue dobra volume de negócios em três anos para 19,8 milhões de euros em 2022

Nascida pela mão de quatro sócios com experiência no setor, arrancou com o primeiro projeto quatro meses depois da fundação, embora tenha sido em 2015 que se tornou mais conhecida do mercado. "Em 2015 fizemos uma parceria com a Outsystems, uma empresa tecnológica com um produto espalhado por todo o mundo. Os projetos que fizemos em conjunto valeram-nos um Innovation Awards, o que nos deu maior projeção no mercado nacional. Nesse ano, fizemos cerca de dois milhões de euros, três vezes mais do que em 2014", começa por explicar.