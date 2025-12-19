Associados da Mutualista Montepio elegem hoje gestão para os próximos quatro anos

As eleições para os orgãos associativos da Associação Mutualista Montepio Geral decorrem esta sexta-feira, 19, com uma única lista candidata à gestão, liderada pelo atual presidente, Virgílio Lima, e duas listas candidatas à Assembleia de Representantes, uma de continuidade e outra ligada à oposição.A lista A propõe como presidente do Conselho de Administração Virgílio Lima, que já é presidente desde 2019.À mesa da assembleia-geral a lista A mantém como presidente Maria de Belém Roseira. No Conselho Fiscal mantém como presidente Victor Franco.Na assembleia de representantes, de 30 membros, o primeiro nome é Vítor Melícias (padre) sendo os nomes seguintes Edmundo Martinho, Ivo Pinho, Ricardo Fernandes e Henrique Monteiro.Já a lista B candidata-se apenas à assembleia de representantes, agregando esta lista vários nomes que no passado foram oposição à gestão da mutualista.O primeiro nome proposto pela lista B para o 'parlamento' do Montepio é o arquiteto Tiago Mota Saraiva, fazendo ainda parte da lista Francisco Alhandra Duarte, Marta Silva, Ana Silva e Carlos Areal ou Andreia Galvão (substituiu Mariana Mortágua como deputada do BE).Em entrevista à Lusa em novembro, o atual presidente da mutualista e novamente candidato ao cargo, Virgílio Lima, disse que a situação financeira do grupo melhorou nos últimos anos e que deverá continuar a melhor. Afirmou mesmo que espera que o Banco Montepio pague mais dividendos à mutualista nos próximos anos.Considerou ainda que os salários dos administradores são ajustados (o presidente da mutualista tem um salário mensal de cerca de 30 mil euros brutos, acrescido de benefícios como carro de serviço, fundo de pensões, etc., enquanto os restantes administradores ganham cerca de 20 mil euros além dos benefícios) e quanto a novos investimentos afirmou que a mutualista prevê gastar anualmente 50 milhões de euros na compra de casas para arrendar aos associados.Já Tiago Mota Saraiva, pela lista da oposição, considerou que deve ser feito "muito mais" na produção de habitação e que esta deve ser mesmo a linha central de atuação da mutualista.A lista da oposição à assembleia de representantes defendeu ainda cortes nos salários dos administradores, considerando que os valores se comparam erradamente com os pagos na banca.As eleições da Associação Mutualista Montepio Geral elegem os órgãos associativos dos próximos quatro anos (2026-2029).Apesar de ter 600 mil associados, habitualmente nas eleições votam muito menos do que os que o podem fazer (podem votar todos os associados maiores de 18 anos e com mais de dois anos de vida associativa).Nas últimas eleições, em 2021, a lista liderada por Virgílio Lima venceu com 11.557 dos 24.085 votos expressos (47,98%) para a mesa da assembleia-geral, Conselho de Administração e Conselho Fiscal e 11.362 dos 24.016 votos expressos (47,31%) para a assembleia de representantes.A Associação Mutualista Montepio Geral registou lucros de 210 milhões de euros em 2024, mais 87,5% face a 2023..Montepio quer investir 50 milhões em casas para arrendar a associados