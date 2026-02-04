BBVA junta-se a consórcio que pretende lançar 'stablecoin' ligada ao euro

O BBVA anunciou esta quarta-feira, 4, que se juntou ao consórcio de 11 grandes bancos europeus que pretende lançar uma 'stablecoin' ligada ao euro através de uma 'joint venture'.

O consórcio é formado, entre outros, pelos bancos CaixaBank, ING, BNP Paribas e Unicredit e a 'joint venture', chamada Qivalis, foi constituída em setembro passado.

O lançamento comercial está previsto para o segundo semestre de 2026, depois da conclusão dos desenvolvimentos técnicos e regulatórios.

Uma 'stablecoin' é uma criptomoeda cujo valor não depende da oferta e da procura, como acontece com o bitcoin, mas está ligado ao valor de outro ativo real. Neste caso, será vinculado ao valor do euro.

Atualmente, a nova empresa aguarda a obtenção da licença como Instituição de Moeda Eletrónica do Banco Central dos Países Baixos.

As entidades esperam que esta criptomoeda permita aos bancos oferecer novas soluções de pagamento e liquidação de ativos financeiros 'tokenizados'.

"O BBVA traz para a Qivalis uma vasta experiência acumulada ao longo de anos de exploração e desenvolvimento de casos de uso ligados a ativos digitais", afirmou Alicia Pertusa, responsável pela área Parcerias e Inovação do BBVA CIB.

O banco liderado por Carlos Torres é uma das poucas entidades bancárias espanholas que permite aos clientes comprar e vender certas criptomoedas diretamente da sua 'app'.