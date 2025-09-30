Companhia aérea PLAY Airlines declarou falência e há portugueses retidos na Islândia

A companhia aérea islandesa Play Airlines declarou falência e encerrou todas as operações na segunda-feira, dia 30 de setembro.A empresa de aviação low-cost deparava-se com uma situação de dificuldades financeiras, em função do baixo volume de faturação. Neste contexto, a decisão foi anunciada através de um comunicado no site da empresa e deixou milhares de passageiros retidos."A Fly Play terminou todas as operações e todos os voos foram cancelados", pode ler-se. Aos passageiros que tinham voos marcados, a transporta aconselha a marcar com outras companhias e sugere que algumas poderão oferecer "passagens de resgate especiais".De acordo com a plataforma Flightradar24, a companhia fazia voos entre capital islandesa, Reykjavik, onde tem a respetiva sede, e os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal. Assim sendo, ficaram retidos vários portugueses, assim como cidadãos de outras nacionalidades, de acordo com o relato feito no "X" pelo jornalista português Francisco David Ferreira, que se viu "numa situação meio inacreditável", sem voo de regresso para Portugal.. Recorde-se que a empresa registou uma perda líquida de 66,0 milhões de dólares no período fiscal de 2024. O mesmo indicador atingiu os 26,8 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025 e 15,3 milhões no segundo trimestre..Companhias aéreas em Portugal podem poupar mais de 160 milhões em indemnizações com novas regras da UE