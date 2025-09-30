DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

Companhia aérea PLAY Airlines declarou falência e há portugueses retidos na Islândia

A empresa cancelou todas as ligações na segunda-feira, deixando os passageiros numa incógnita. Ficam assim terminadas ligações entre Reykjavik, capital islandesa, e os aeroportos nacionais.
Airbus A320 da Play Airlines
Airbus A320 da Play AirlinesPlay Airlines
Publicado a

A companhia aérea islandesa Play Airlines declarou falência e encerrou todas as operações na segunda-feira, dia 30 de setembro.

A empresa de aviação low-cost deparava-se com uma situação de dificuldades financeiras, em função do baixo volume de faturação. Neste contexto, a decisão foi anunciada através de um comunicado no site da empresa e deixou milhares de passageiros retidos.

"A Fly Play terminou todas as operações e todos os voos foram cancelados", pode ler-se. Aos passageiros que tinham voos marcados, a transporta aconselha a marcar com outras companhias e sugere que algumas poderão oferecer "passagens de resgate especiais".

De acordo com a plataforma Flightradar24, a companhia fazia voos entre capital islandesa, Reykjavik, onde tem a respetiva sede, e os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal. Assim sendo, ficaram retidos vários portugueses, assim como cidadãos de outras nacionalidades, de acordo com o relato feito no "X" pelo jornalista português Francisco David Ferreira, que se viu "numa situação meio inacreditável", sem voo de regresso para Portugal.

Recorde-se que a empresa registou uma perda líquida de 66,0 milhões de dólares no período fiscal de 2024. O mesmo indicador atingiu os 26,8 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2025 e 15,3 milhões no segundo trimestre.

Airbus A320 da Play Airlines
Companhias aéreas em Portugal podem poupar mais de 160 milhões em indemnizações com novas regras da UE
Aviação
Companhia aérea
Aeroportos nacionais

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt