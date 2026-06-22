CP faz testes com satélite da Starlink para melhorar conectividade nos comboios de alta velocidade

A CP está a fazer testes de conectividade via satélite da Starlink, empresa de Elon Musk, num dos comboios Alfa Pendular, numa experiência piloto destinada a melhorar o wi‑fi a bordo, anunciou esta segunda-feira o Ministério das Infraestruturas e Habitação.

O projecto integra antenas satelitais como complemento ao sistema atual, que depende sobretudo das redes móveis nacionais.

O objetivo é reforçar a ligação em troços com cobertura móvel limitada e avaliar a estabilidade e a qualidade do serviço — cobertura, desempenho e indicadores operacionais serão monitorizados durante os testes.

Segundo o ministério, a tecnologia já foi instalada numa composição dos Alfa Pendular.

O teste permitirá também comparar o desempenho do novo sistema com o serviço móvel existente e aferir a sua viabilidade operacional para uso regular nas linhas de alta velocidade.

Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e Habitação, salienta que "um wi‑fi estável, fiável e com qualidade durante toda a viagem vai ser uma realidade porque as pessoas têm de estar no centro da política de mobilidade".

Nos primeiros testes, a CP aponta resultados positivos. Em comunicado diz que "a tecnologia satélite representou cerca de 19% do tráfego total registado a bordo, tendo assumido um papel particularmente relevante nos troços da linha onde a rede móvel terrestre apresenta menores níveis de desempenho", refere a nota.

Ao longo do período de ensaio serão recolhidos indicadores técnicos e operacionais que permitirão aprofundar essa avaliação, segundo a empresa.

Pedro Moreira, presidente do conselho de administração da CP, afirma, citado no mesmo documento, que "este projeto piloto representa mais um passo decisivo na modernização dos nossos serviços, reforçando o compromisso da CP em proporcionar aos seus clientes uma experiência de viagem mais confortável, conectada e alinhada com os padrões tecnológicos atuais".

Com base nos dados obtidos, a CP diz que irá avaliar a viabilidade de uma implementação alargada da solução nos seus serviços, integrando a alternativa satelital quando esta se mostrar efetiva para reduzir latências e aumentar a fiabilidade da ligação.