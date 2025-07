CP: Trabalhadores dos bares dos comboios em greve pela regularização de salários

"Os trabalhadores, desde junho do corrente ano têm aguardado pelas promessas no cumprimento e regularização do pagamento da retribuição mensal por parte da concessionária NewRail, empresa que mensalmente recebe da CP uma compensação de 410 mil euros mensais para fazer face aos custos da operação referente a salários, estimado em 130 mil euros mensais, até dezembro de 2023", disse o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Sul.