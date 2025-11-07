Criação de empresas cresce 4% e é o registo mais elevado dos últimos 20 anos em Portugal

Entre janeiro e outubro de 2025, foram constituídas 45.273 empresas em Portugal, marcando um aumento de quase 4% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Este valor representa o maior registo de criação de empresas nos últimos 20 anos.O crescimento da constituição de empresas abrange dois terços dos setores de atividade e quase todas as regiões do país, salienta o Barómetro da Informa D&B com dados relativos a 31 de outubro. Os setores que se destacaram incluem as atividades imobiliárias, que cresceram 23% com 1.025 novas empresas, e a construção, que registou um aumento de 16% com 805 novas constituições. Os serviços empresariais também apresentaram um aumento de 5,3%, especialmente nas atividades de consultoria, que cresceram 6,9% com 154 novas empresas. As tecnologias da informação e comunicação tiveram um crescimento de 9,3%, com destaque para as atividades de programação informática, que aumentaram em 27%.Por outro lado, o setor dos transportes foi o que mais sofreu, com uma descida de 12% e 880 empresas encerradas, seguindo uma tendência de queda que se verifica há mais de um ano. O retalho e os serviços gerais também registaram descidas de 7,1% e 1,8%, respetivamente.No que diz respeito às regiões, o Norte de Portugal liderou na criação de empresas, com 14.200 novas constituições e um aumento de 5% em relação ao ano anterior. O Algarve foi a única região a registar uma descida, com uma redução de 1,3% na criação de novas empresas.Encerramentos e insolvências em quedaAté ao final de outubro, foram encerradas 9.622 empresas em Portugal, uma diminuição em relação ao período homólogo. Nos últimos 12 meses, encerraram 13.701 empresas, o que representa uma descida de 13% face ao ano anterior. Esta tendência de queda é visível em todos os setores, com destaque para o alojamento e restauração, que registaram 333 encerramentos, uma descida de 19%.Em termos de insolvências, 1.676 empresas iniciaram processos de insolvência entre janeiro e outubro de 2025, refletindo uma diminuição de 4,3%. Esta queda ocorre após dois anos de aumentos consecutivos. O setor das indústrias, em particular, teve uma descida de 26% nas insolvências, com as indústrias de têxtil e moda a registarem 100 insolvências, embora continue a ser o setor com o maior número de insolvências..Portugal pode bater recorde na criação de empresas em 2025