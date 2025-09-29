DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Empresas

EDP vai instalar painéis solares para fornecer energia a 300 famílias carenciadas no Porto

A iniciativa visa ajudar famílias que beneficiam de tarifa social. A energética já instalou mais de 1.800 painéis solares em cinco países e quer continuar a expandir a ajuda
A EDP quer instalar painéis solares em 300 habitações na área metropolitana do Porto, de forma a ajudar as famílias a pouparem perto de 200 euros por ano.
A EDP quer instalar painéis solares em 300 habitações na área metropolitana do Porto, de forma a ajudar as famílias a pouparem perto de 200 euros por ano.
Publicado a

A EDP avançou com a abertura de candidaturas para a instalação de painéis solares gratuitos na área metropolitana do Porto. Estes deverão ajudar 300 famílias, que vão poder poupar, em média 200 euros por ano. Para tornar isto possível, a empresa investe perto de 150 mil euros.

Num comunicado enviado às redações, a energética explica que está em causa um programa solidário, realizado em parceria com a Agência de Energia do Porto (AdEPorto). As vagas destinam-se a agregados familiares em situação de vulnerabilidade económica.

São elegíveis os candidatos que beneficiem da tarifa social de eletricidade ou gás e de uma prestação social mínima, como o Rendimento Social de Inserção, a pensão social de velhice ou o subsídio social de desemprego.

Com recurso à produção e distribuição de energia renovável, o objetivo passa não apenas por ajudar famílias carenciadas, como também por promover a eficiência e poupança energética.

Ao Diário de Notícias (DN), Martim Salgado, responsável global de Impacto Social da EDP esclarece que a empresa investiu 500 mil euros nas várias edições do programa, que envolveram a instalação de "cerca de 600 painéis", em Portugal.

Esta é a segunda edição no Porto e um dos objetivos passa por alargar o projeto a mais áreas do país. Ainda assim, "não temos um objetivo em termos de investimento ou painéis, porque depende das comunidades onde vamos".

Martim Salgado destaca ainda que, à escala global, a iniciativa já levou à instalação de mais de 1.800 painéis solares, para benefício de mais de 6.400 pessoas, em "comunidades e escolas em Portugal, Espanha, Grécia, EUA e Brasil".

As inscrições vão estar abertas até ao dia 30 de novembro ou até todas as vagas estarem preenchidas. O regulamento e todas as informações detalhadas podem ser consultadas no site da EDP.

A EDP quer instalar painéis solares em 300 habitações na área metropolitana do Porto, de forma a ajudar as famílias a pouparem perto de 200 euros por ano.
EDP produz no Ribatejo a primeira molécula de hidrogénio do grupo na Europa
A EDP quer instalar painéis solares em 300 habitações na área metropolitana do Porto, de forma a ajudar as famílias a pouparem perto de 200 euros por ano.
Lucros da EDP caem 7% no primeiro semestre, para 709 milhões
energia solar
EDP

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt