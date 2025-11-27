Empreitada de 15,9 milhões de euros vai dotar Porto de Aveiro de novo terminal

A Administração do Porto de Aveiro (APA, S.A.) consignou a empreitada de construção do novo Terminal Intermodal, junto ao feixe de linhas ferroviárias, na zona de Atividades Logísticas e Industriais (ZALI), informou hoje a administração portuária. A obra representa um investimento de 15,9 milhões de euros, cofinanciado pela União Europeia, e terá um prazo de execução de 480 dias, tendo o auto de consignação sido assinado dia 24 com a empresa ABB – Alexandre Barbosa Borges, S.A, após concurso público internacional. “Trata-se de um investimento estratégico para o Porto de Aveiro, que permitirá aumentar a eficiência da sua oferta de serviços ferroviários pelo porto e, consequentemente, expandir a sua área de influência até à região de Castela e Leão e a Madrid”, salienta aquela entidade em nota de imprensa.A nova plataforma “permitirá afirmar o posicionamento do Porto de Aveiro nas cadeias logísticas globais, reforçar a competitividade do tecido industrial da sua área de influência e consolidar o seu papel como uma infraestrutura de referência no transporte multimodal de mercadorias”. Com uma área total de 10 hectares, o futuro terminal incluirá duas linhas ferroviárias preparadas para operar comboios até 750 metros.O novo terminal terá zonas de parqueamento de cargas, um edifício de serviços administrativos e operacionais, áreas de lavagem e inspeção de contentores, além de estacionamento para veículos ligeiros e pesados.“A construção deste Terminal Intermodal de duplo uso é cofinanciada por fundos europeus através do programa CEF II – Connecting Europe Facility, na medida Transportes – Mobilidade Militar, com uma taxa de comparticipação de 47,3% do valor total do investimento”.A administração portuária espera que o investimento no novo terminal “contribua para o crescimento económico da Região Centro e do país, além de promover um sistema de transportes mais sustentável, ao nível ambiental”.