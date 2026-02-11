Espanha já investiu 1,1 mil milhões na recuperação de infraestruturas face ao Apagão

A Red Eléctrica (REE), em Espanha, já investiu 1,1 mil milhões de euros. Tudo somado, o investimento total disparou no ano passado e quem paga a fatura são os consumidores.

As contas foram feitas no âmbito de um estudo da consultora Nera.

Entre as conclusões, que não contemplam apenas a resposta ao Apagão, está o valor total de 3,3 mil milhões de euros, que diz respeito a 2025 e foi dedicado a resolver os problemas existentes na rede e garantir o fornecimento para todo o território espanhol. Em causa está um crescimento de 64% (mais 1,3 mil milhões) face ao ano anterior.

Certo é que, a 28 de abril de 2025, um corte repentino na energia deixou Portugal, Espanha e uma pequena parte de França "às escuras" durante várias horas. Neste âmbito, Portugal aumentou a aposta no gás natural e perdeu parte do foco que tinha nas energias renováveis, alertou a Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), há um mês.

Também em Espanha, tem havido um esforço para evitar novo corte energético. Em causa está uma despesa total de 1,1 mil milhões de euros pela parte da REE, entre o dia do Apagão e 31 de janeiro de 2026, de acordo com as contas reveladas naquela análise. Recorde-se que aquela é uma entidade privada, mas na qual o Estado espanhol detém 20% do capital.