Ex-administrador financeiro da TAP vai ser CFO da Air Astana

Gonçalo Pires resignou ao cargo de administrador financeiro da TAP com efeitos a 31 de janeiro para assumir igual função na casaque Air Astana, entrando em funções a 1 de março deste ano, informou a transportadora daquele país.

A transição integra uma reorganização a nível executivo com Ibrahim Canliel, atual CFO da Air Astana, a assumir a liderança executiva da companhia em abril.

Peter Foster, CEO da Air Astana, em comunicado de imprensa, salienta o trabalho desenvolvido por Gonçalo Pires na transportadora aérea de bandeira de Portugal durante vários anos, ao afirmar que "reúne o perfil adequado para apoiar a evolução da Air Astana e capitalizar as oportunidades de crescimento nos nossos mercados".

De recordar que Gonçalo Pires ingressou na administração da TAP em 2021, na equipa liderada por Christine Ourmières‑Widener, numa nomeação sugerida pelo Governo português.

Esta mudança surge num contexto de reforço estratégico da Air Astana, que afirma liderar a Ásia Central em termos de receitas e dimensão de frota.

A transportadora, fundada em 2002 e sediada em Almaty, opera uma frota de 61 aeronaves, contra cerca de 100 da TAP.

Nos primeiros nove meses de 2025, a Air Astana transportou 7,5 milhões de passageiros e teve receitas de 928 milhões de euros, enquanto a TAP contabilizou 12,6 milhões de passageiros e 3,3 mil milhões de euros em receitas operacionais no mesmo período.