Falha técnica deixa serviços e cartões da Revolut indisponíveis

Os utilizadores da Revolut estão a enfrentar sérias dificuldades no acesso aos seus fundos devido a uma paragem técnica que deixou a aplicação bancária inoperacional. A falha generalizada comprometeu transações essenciais, tais como pagamentos com cartões de débito/crédito, levantamentos em caixas automáticas e transferências bancárias.

A empresa de base tecnológica britânica confirmou a existência de uma "interrupção de serviço" que desativou várias das suas funcionalidades centrais. Apesar do incidente, a instituição financeira assegurou publicamente que tanto os saldos como as informações pessoais dos clientes permanecem totalmente seguros e protegidos.

A Revolut detalhou que a sua plataforma se encontra, temporariamente, numa situação de "indisponibilidade parcial". De acordo com a empresa, as anomalias técnicas estão a comprometer operações críticas como a criação de novas contas, o login de utilizadores, pagamentos por cartão, transferências de capital, levantamentos em caixas multibanco e transações de criptomoedas.

Paralelamente, os clientes da instituição têm-se deparado com alertas de erro ao tentar consultar os seus saldos. Ao acederem à aplicação, surge uma mensagem a indicar que "algo correu mal", sugerindo que os utilizadores "tentem novamente mais tarde", uma falha que bloqueou temporariamente o acesso legítimo ao dinheiro.

Em nota oficial, a Revolut confirma que registou "uma perturbação técnica que está a comprometer o funcionamento de diversas ferramentas", mas garante que "tanto os capitais como os dados de privacidade de todos os utilizadores se encontram perfeitamente protegidos".

A fintech assegura ainda que "está focada em solucionar a anomalia desde que esta foi detetada no período da manhã", pedindo desculpa "pelos transtornos causados".