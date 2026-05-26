Ferrari rema contra a maré para se estrear nos 100% elétricos e cai na bolsa

Já são conhecidos os primeiros detalhes do Ferrari Luce, o primeiro carro 100% elétrico da marca desportiva de luxo.

A chegada do carro às lojas está agendada para o quarto trimestre e o preço fica fixado nos 550 mil euros. Com uma autonomia de 530 quilómetros e velocidade máxima de 310 km/h, o carro acelera dos 0 aos 100 em 2,5 segundos. Por dentro, conta com botões e manípulos que formam referências a carros anteriores da marca, de forma a não perder identidade.

Em causa está uma rutura com aquilo que elevou a Ferrari ao patamar de topo, no que respeita aos carros do segmento de luxo. Sempre foram carros a combustão, nos quais um dos destaques era o ruidoso motor. Ora, ainda que este seja elétrico, vai contar com quatro(!) motores elétricos, que permitem uma potência de 1050 cavalos. Outra medida para retratar, ainda que de forma parcial, a ideia dos Ferrari mais anteriores.

Em simultâneo, a Ferrari vai contra aquela que tem sido a tendência de várias fabricantes de carros, incluindo precisamente de rivais. Porsche e Lamborghini são exemplos de marcas que recuaram nas metas definidas a respeito da eletrificação dos carros para construir e vender.

Investidores reagem com pessimismo

A divulgação do Ferrari Luce foi recebida com más perspetivas por parte dos investidores. Cotada na bolsa de Milão, a Ferrari NV derrapa 6,27% e negoceia nos 290,55 euros por ação, às 10h15 desta terça-feira.