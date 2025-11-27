Fortinet alerta que período de festas deste ano terá maior pico de cibercrime

A tecnológica de cibersegurança Fortinet alerta para um agravamento "sem precedentes" do cibercrime na época de Natal e Ano Novo deste ano, de acordo com as conclusões da recente análise do FortiGuard Labs no relatório divulgado esta quinta-feira, 27.A análise que consta do relatório "FortiRecon Cyberthreat Landscape Overview for the 2025 Holiday Season" aponta para "uma evolução rápida na escala, automação e profissionalização dos ataques dirigidos ao ecossistema de compras ‘online’".Nos últimos três meses, os investigadores da Fortinet identificaram "mais de 18.000 domínios associados à época festiva, incluindo termos como Christmas, Black Friday ou Flash Sale, dos quais mais de 750 são maliciosos", e "mais de 19.000 domínios que simulam grandes marcas de 'e-commerce', com 2.900 maliciosos, muitos deles com pequenas variações impercetíveis para consumidores desatentos".Estes domínios, refere o relatório, "são apoiados por 'phishing' [em que se tenta obter informações confidenciais], lojas fictícias, fraudes com cartões-presente e esquemas de obtenção de pagamentos indevidos" e "contribuem igualmente para campanhas de 'SEO poisoning' [conjunto de técnicas de 'SEO black-hat' - as quais desobedecem às diretrizes dos motores de busca - que promovem páginas de Internet maliciosas] que potenciam artificialmente URL maliciosos nos resultados de pesquisa durante picos de compras".O relatório aponta ainda um crescimento exponencial na utilização de 'stealer logs', que extrai dados sensíveis, com "1,57 milhões de contas de plataformas de 'e-commerce' comprometidas nos últimos três meses, disponíveis em mercados clandestinos".Estes registos incluem palavras-chave [‘passwords’], ‘cookies’, sessões ativas, ‘autofill’ e impressões digitais [‘fingerprints’] de dispositivos móveis.O documento identifica também aquilo que denominou de "Holiday Sales" para dados bancários e CVV [dígitos que constam no verso do cartão bancário]."Os agentes maliciosos usam promoções ao estilo Black Friday para vender dados roubados a preços com desconto, alimentando um aumento nas tentativas de fraude", adianta, referindo que a investigação do FortiGuard Labs "identifica um ecossistema criminal totalmente amadurecido, onde qualquer atacante pode lançar campanhas sofisticadas sem conhecimento técnico avançado".A Fornitet recomenda às empresas a atualização urgente das plataformas, a monitorização de domínios fraudulentos, entre outras ações.No que respeita aos consumidores, as recomendações são para verificar os endereços de Internet [URL] antes de inserir os dados pessoais ou financeiros, dar preferência a cartões com proteção antifraude, ativar a autenticação multifator [MFA] em lojas, correio eletrónico e aplicações (apps) bancárias.Além disso, recomenda ainda aos consumidores que evitem redes 'wi-fi' públicas ou use uma VPN ao fazer compras ou gerir contas bancárias..Fortinet sobe faturação em 14% para 1,57 mil milhões no terceiro trimestre