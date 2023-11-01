Fundo alemão Mutares finaliza compra da Efacec ao Estado

O fundo de investimento Mutares finalizou a compra da Efacec ao Estado, que vai reforçar o segmento de engenharia e tecnologia, permitindo que a empresa recupere "uma posição de destaque no mercado", foi anunciado.."A Mutares concluiu com sucesso a aquisição da Efacec ao Estado português, como parte do processo de reprivatização iniciado no final de 2022", indicou, em comunicado..Segundo a mesma nota, a Efacec vai reforçar o segmento de engenharia e tecnologia como "terceira aquisição e segundo investimento na Iberia"..O fundo de investimento destacou ainda que a Efacec é uma "aquisição ideal" para o seu portfólio..A conclusão do processo vai permitir à Efacec recuperar "uma posição de destaque no mercado" e retomar o crescimento.."A empresa já identificou sinergias relevantes com outras companhias do portfólio da Mutares e beneficiará de atraentes novas oportunidades de negócio", assinalou..Em 07 de junho, o Governo aprovou a proposta da alemã Mutares para a privatização da Efacec, sem revelar os valores envolvidos..O Estado injetou 132 milhões de euros na Efacec, a que se somam mais 85 milhões de euros em garantias..Em abril, a Parpública anunciou ter recebido propostas vinculativas melhoradas de quatro candidatos à compra de 71,73% da Efacec, no âmbito do processo de reprivatização da empresa..As propostas vinculativas melhoradas foram apresentadas pela Mutares, Oaktree, Oxy Capital e Agrupamento Visabeira-Sodecia..O Governo aprovou em novembro do ano passado um novo processo de reprivatização da participação social do Estado de 71,73%, com um novo caderno de encargos, depois de ter anunciado em 28 de outubro que a venda da Efacec ao grupo DST não foi concluída por não se terem verificado "todas as condições necessárias" à concretização do acordo de alienação"..A Efacec, que tem sede em Matosinhos, conta com cerca de 2.000 trabalhadores.