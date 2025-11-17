Google diz que Europa pode desbloquear 1,2 biliões de euros com cloud e IA

Um estudo do Implement Consulting Group em parceria com a Google Cloud conclui que a Europa deve acelerar a adoção da cloud, reforçar infraestruturas digitais sustentáveis e tirar partido da inteligência artificial para gerar 1,2 biliões de euros de crescimento económico.O relatório, intitulado ‘Digital Innovation with Control: Clearing the Cloud’ (‘Inovação Digital com Controlo: Limpar a Nuvem’) estima que a cadeia de valor da IA — aplicações, serviços, infraestruturas e modelos base — poderá acrescentar 200 mil milhões ao PIB europeu até 2034, dos quais 75% virão de aplicações e serviços. Para aproveitar esse potencial, a Europa terá de ampliar substancialmente a capacidade de centros de dados, num investimento estimado em 400 mil milhões nos próximos cinco a sete anos.Os autores defendem que esse esforço requer um mercado de cloud aberto e competitivo, com regras harmonizadas que incentivem o investimento privado em grande escala e reduzam a fragmentação regulatória entre Estados‑membros. O relatório sublinha a necessidade de acomodar simultaneamente inovação e controlo para garantir cibersegurança, resiliência e eficiência energética."Um ecossistema aberto, seguro e multicloud não só irá capacitar as empresas e os governos para procurarem a inovação em IA de forma responsável, como também reforçará a resiliência europeia e impulsionará o crescimento económico sustentável", afirma Giorgia Abeltino, Chefe de Assuntos Governamentais e Políticas Públicas da Google Cloud Europa.Martin Thelle, Senior Partner e Head of Economic Practice do Implement, acrescenta que "a Europa só poderá alcançar a verdadeira soberania digital quando a inovação for equilibrada com o controlo"..Google e Apple com acordo de 868 milhões para atualizar assistente Siri com IA\n\n