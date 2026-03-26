Greenvolt obtém 35 milhões de financiamento do BCP para distribuir energia renovável

O Grupo Greenvolt, através da Greenvolt Next, concluiu uma operação de financiamento de 35 milhões de euros, em parceria com o Millennium BCP, para acelerar o desenvolvimento de projetos de geração distribuída de energia renovável em Portugal.

A operação, pioneira no mercado nacional e na atividade internacional do grupo, combina o refinanciamento de um portefólio já operacional com financiamento adicional para instalar novas unidades de autoconsumo. Todos os projetos incluídos assentam em contratos de venda de energia de longo prazo (Power Purchase Agreements – PPA).

O portefólio agora financiado integra mais de 120 projetos de autoconsumo distribuídos pelo país, com capacidade instalada superior a 30 MWp, incluindo instalações entre 10 kWp e mais de 1 MW para clientes empresariais — desde microempresas e PME até grandes multinacionais — em setores como indústria, logística, agroalimentar, hotelaria, retalho, serviços, infraestruturas, saúde e setor social.

"Esta operação reforça a capacidade da Greenvolt de crescer na geração distribuída e apoiar mais empresas com soluções de autoconsumo. A escala, diversidade e solidez do portefólio viabilizaram este financiamento estruturado e abrem caminho a uma nova fase de desenvolvimento no mercado", diz João Manso Neto, CEO do Grupo Greenvolt.

Miguel Maya, CEO do Millennium BCP, afirma que o banco está comprometido com a transição energética, "com soluções de financiamento inovadoras e desenhadas para acompanhar o ritmo do mercado e dos novos modelos de produção. Ao apoiar um portefólio desta dimensão e diversidade, estamos não só a expandir a produção descentralizada de energia renovável, mas também a reforçar a competitividade de empresas de múltiplos setores em todo o país", conclui.

No âmbito do Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030), a geração distribuída é apontada como instrumento-chave para eletrificação renovável, autonomia energética e previsibilidade de custos, sobretudo para empresas, e a expansão do autoconsumo é identificada como um objetivo a acelerar até 2030 — contexto que aumenta a relevância de operações que deem escala a este tipo de projetos.

No mesmo documento a energética destaca que a geração distribuída é um pilar estratégico do Grupo Greenvolt, que inclui também biomassa sustentável e projetos utility‑scale, com presença em 12 mercados europeus, mais de 365 MW instalados e um portefólio de mais de 3.300 projetos.