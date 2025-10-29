Grupo automóvel Stellantis colabora com Nvidia, Uber e Foxconn para ‘taxis-robôs’

O grupo automóvel euro-americano Stellantis, que possui as marcas Citröen, Alfa Romeo ou Chrysler, anunciou na terça-feira um acordo com as multinacionais Nvidia, Uber e Foxconn para a conceção, fabrico e exploração de um serviço de ‘taxis-robôs’ autónomos.“Esta iniciativa é um marco importante no avanço da estratégia global de ‘táxis-robôs’ da Stellantis”, lê-se em comunicado dos detentores de outras marcas históricas da indústria automóvel como Abarth, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall.O grupo já tinha chegado a acordo com a empresa especializada em veículos autónomos Pony.ai e no texto os seus responsáveis descrevem como emblemático o entendimento agora alargado à Nvidia (multinacional de tecnologia), à Uber (multinacional de transportes e distribuição) e à Foxconn (maior fabricante mundial componentes eletrónicos).“Estes esforços vão permitir à empresa desempenhar um papel muito significativo na transição para transportes autónomos seguros, eficazes e sustentáveis”, concluem os responsáveis da Stellantis.Este grupo multinacional resultou da fusão do europeu PSA (Peugeot, Citroën) com o norte-americano Fiat Chrysler Automobiles (FCA), no início desta década. .Stellantis avança com investimento de 13 mil milhões de dólares nos EUA